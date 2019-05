NürtingenFaustdicke Überraschung bei der Nürtinger Oberbürgermeisterwahl: Sieger nach dem ersten Wahlgang ist Johannes Fridrich (41), der mit knapp 55 Prozent der Stimmen die Nase vorn hatte. Matthias Ruckh kam auf 40,17 Prozent. Martin Böhm holte 3,4 Prozent der Stimmen und Jochen Wahler 1,14 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 49,3 Prozent. In der Glashalle im Nürtinger Rathaus herrschte ab 18 Uhr drangvolle Enge. Und mit jeder Minute stieg die Spannung. Gegen 18.15 Uhr wurde auf der großen Leinwand das erste Ergebnis aus dem Wahllokal Hölderlingymnasium eingeblendet. 209 Stimmen für Johannes Fridrich und 108 Stimmen für Matthias Ruckh. Beifall brandete auf. Und dann folgten weitere Ergebnisse aus anderen Wahlbezirken in der Kernstadt, in denen es sich abzeichnete, dass es kein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ruckh, Bürgermeister in Wolfschlugen, und Fridrich werden würde, sondern sich der Vorsprung für Fridrich mit fast jedem weiteren Wahlbezirk erhöhte. In 33 von insgesamt 39 Wahlbezirken hatte der Richter und Pressesprecher am Landgericht Stuttgart einen deutlichen Vorsprung. Die beiden anderen Kandidaten Martin Böhm und Jochen Wahler spielten in der Gesamtbilanz keine Rolle. Böhm kam am Ende auf 3,4 Prozent der Stimmen und Wahler auf 1,14 Prozent. Ruckh kam in den beiden Wahllokalen in Raidwangen, der Gemeinde in der er lange Zeit Ortsvorsteher war und wo er mit seiner Familie wohnt, auf 77,9 und 78,6 Prozent der Stimmen.

Als Oberbürgermeister Heirich das Endergebnis bekannt gab, war der Jubel groß. Fridrich dankte für das große Vertrauen, das ihm die Wählerinnen und Wähler entgegengebracht haben. Er will alles daran setzen, die großen Vorschusslorbeeren in Taten umzusetzen. „Bei mir wird keine Bürgersprechstunde ausfallen“, versprach er. Im August wird Fridrich das Amt des Nürtinger Oberbürgermeisters antreten. Dass er bei den Nürtingern im Laufe des Wahlkampfes viele Sympathiepunkte holen konnte, das habe er schnell gespürt. Immer mehr Menschen hätten ihn unterstützt. Er sei offensiv auf die Bürger zugegangen, um mit offener Kommunikation und Transparenz zu überzeugen. Den Wählern dankte der 41-Jährige für den großen Vertrauensvorschuss. Er versprach, alle Ämter aufzugeben, um seine ganz Kraft auf Nürtingen und das Amt des Oberbürgermeisters konzentrieren zu können.

Enttäuschung bei Ruckh und seiner Frau Kirsten. Er dankte seinen Wählerinnen und Wählern, machte im Gespräch aber keinen Hehl daraus, dass er sich ein besseres Ergebnis erhofft hatte. Die Netzwerke und Kampagnen hätten gegen ihn gearbeitet. Die Amtszeit von OB Otmar Heirich (SPD), der 16 Jahre Chef im Nürtinger Rathaus war, endet am 31. Juli.