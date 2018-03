Anzeige

Denkendorf - Der liebe Gott hat mich auf diesen Weg geschickt.“ Friedhild Miller sagt diesen Satz aus voller Überzeugung. Als „Aufdeckungspolitikerin“ sieht sie sich selbst. Sie weiß, dass ihr Feldzug gegen alles und jeden schräg daher kommt. Und sie weiß, dass sie anders ist als andere: salopp gesagt, ziemlich durchgeknallt. „Natürlich bin ich nicht normal“, sagt die 48-Jährige. Die Sindelfingerin möchte in Denkendorf Bürgermeisterin werden. Unter anderem dort. Denn Fridi, ihr Spitzname, unter dem sie wegen ihrer verqueren Biografie schon bundesweit eine gewisse Popularität erreicht hat, bewirbt sich zudem in 50 anderen Städten und Gemeinden im Land. Erst einmal. Denn ihr oberstes Ziel ist es, Bundeskanzlerin Angela Merkel abzulösen.

Um den Antrieb der Frau einigermaßen zu verstehen, muss man sich ein wenig vertiefen in ihr Leben. Sie hatte bei Daimler als Kontoristin gelernt, verdiente ganz ordentlich, stieg dann aber mit einer Abfindung aus dem Job aus. Ihre Ehe ging nach 14 Jahren in die Brüche. Vor Gericht bekam sie das Sorgerecht für ihre heute zwölf Jahre alte Tochter abgesprochen. Genau das ist der Knackpunkt in Fridi Millers Biografie. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln kämpft sie dafür, ihre Tochter wieder zu sich holen zu können. Das bedeute für sie ständige Gefechte gegen „das korrupte System“ und gegen Jugendbehörden, die ihrer Meinung nach von den Scientologen durchsetzt sind. Überall stoße sie auf „Kinderraub“, „Psychoterror“ und „Stasi-Methoden“.

Nach eigenen Angaben hat Miller bereits 300 Strafanträge gestellt, etliche davon gegen ihren Lieblingsfeind, den Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer. Ihren Kampf „David gegen Goliath“ führe sie aber nicht nur für sich selbst, betont die 48-Jährige. „Ich will auch anderen helfen, die in ähnliche Situationen geraten sind wie ich und denen man auch das Kind rechtswidrig weggenommen hat.“ Um dieses Ziel zu erreichen, ist ihr alles recht. Hauptsache, sie kommt damit in die Öffentlichkeit.

Gewisse Berühmtheit erlangte Fridi Miller erstmals 2011 durch einen Auftritt bei „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch. Mit einem Gewinn von 32 000 Euro verabschiedete sich damals aus der TV-Sendung. Am Tag darauf wurde sie von ihrem Chef gefeuert. Und Deutschland solidarisierte sich mit der „armen Fridi“. Später hat man ihr ihren geliebten Porsche Boxter weggenommen, „weil ich angeblich keinen Unterhalt bezahlt habe“. Das Auto hat sie danach wieder ersteigert und zu ihrem Markenzeichen gemacht. Wo sie mit ihrem Porsche auftaucht, sorgt sie für Aufsehen. Denn er ist voll mit „Merkel muss weg“-Aufklebern.

Fahren darf Fridi ihren Porsche zur Zeit nicht. Denn vor drei Wochen hat man ihr den Führerschein entzogen. „Das Landratsamt behauptet, ich sei eine Gefahr für den Straßenverkehr“, sagt sie. Natürlich geht sie auch dagegen gerichtlich vor.

Um die 50 Bewerbungen für Bürgermeisterwahlen hat Fridi Miller gerade laufen. Überall nutzt sie die Gelegenheit zu Auftritten. Wie vergangene Woche in Frickenhausen, wo sie gegen Amtsinhaber Simon Blessing antritt. Sie sei „keine Spaßkandidatin“, stellte die Sindelfingerin vor mehr als 400 Zuhörern klar. Doch würde sie lieber Bundeskanzlerin als Bürgermeisterin werden und sich für eine „Welt voller Liebe und Frieden“ einsetzen. Als Rathauschefin würde sie einen Bürgerhaushalt einführen. Ihre Vorstellung: Jeder solle mitbestimmen dürfen, wofür die Gemeinde ihr Geld ausgibt. Zudem würde sie sich für Mehrgenerationenhäuser einsetzen. „90 Prozent meines Bürgermeister-Gehalts würde ich Menschen spenden, denen es nicht so gut geht“, versprach sie in Frickenhausen.

Wahlkampf macht Miller weder da noch dort, kann sie wegen der Masse der Bewerbungen auch gar nicht. Aber sie werde sich schon ein bisschen informieren über Denkendorf. Sagt’s und lächelt. Von Harald Flößer