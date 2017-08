(red) - fünf Prozent mehr Freiwillige als im Vorjahr haben sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der Freiwilligendienste der Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH (Freiwilligendienste DRS) in Wernau gemeldet. Auch Flüchtlinge engagieren sich wieder. 856 Freiwillige leisten ein FSJ in der Alten- oder Behindertenhilfe, in Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im FÖJ engagieren sich 60 Freiwillige beispielsweise in Umweltschutzzentren oder Naturschulen. Die jungen Menschen nutzen die Zeit, um sich beruflich zu orientieren, sich persönlich