AichwaldDas Abitur hat Ferdinand Walliser in der Tasche. Nun zieht es den 18-Jährigen, der mit seinen Eltern und beiden Geschwistern in Aichwald-Aichschieß wohnt, in die Ferne - nach Paraguay. Nur zu reisen wäre für den musik- und sportbegeisterten jungen Mann allerdings nie in Frage gekommen. „Ich will Einblicke in das Alltags- und Arbeitsleben, möchte in die Kultur des Landes eintauchen“, sagt er. Ein Freiwilligendienst sei dafür genau das Richtige. „Man ist in engem Kontakt mit den Menschen vor Ort.“

Konrad Mohl, evangelischer Pfarrer in Aichwald und ein Freund der Familie, gab ihm den Tipp, sich an das Gustav-Adolf-Werk (GAW) zu wenden. Bei