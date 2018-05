WernauJeden Samstagnachmittag öffnet ab Juni im Foyer des Seniorenzentrums St. Lukas in Wernau ein für jedermann offenes Café – mit selbst gebackenen Kuchen zu fairen Preisen und fair gehandeltem Kaffee. Einmal im Monat soll es dort zudem kleine kulturelle Events wie Lesungen, Bildervorträge, Musik oder Zauberei geben. Unter dem Motto „Café & mehr“ hat die Stiftung Lebensfreude, Lebensqualität und Würde in St. Lukas und in Wernau ein neues Projekt auf die Beine gestellt.

Erstmals öffnet das „Café & mehr“ am Samstag, 2. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr. Für das Projekt werden freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht, egal ob Kuchenbäcker,