Freilichtmuseum kann neues Eingangsgebäude anpacken

BEUREN: Mit gut 73 000 Besuchern sind die Zahlen rückläufig - Neues Pächterehepaar für das Museumslokal wird demnächst vorgestellt

Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren erfreute sich in seinem 17. Jahr großer Beliebtheit, gerade bei jungen Familien. Eine davon, aus Nürtingen, ging im Sommer die 500. Fördermitgliedschaft ein. Landrat Heinz Eininger sah beim Saisonabschluss in der Kelter das Museum in der Erfolgsspur. Bis 2015 bekommt das Museum ein neues Eingangsgebäude.