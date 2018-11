OstfildernGewaltige Aufgaben stehen in Ostfildern an: Fünf Schulgebäude müssen generalsaniert oder erweitert werden, unter anderem die Gemeinschaftsschule in Nellingen. Geschätzte 91 Millionen Euro muss die Kommune aufbringen, um die 80 städtischen Gebäude zu modernisieren. Auch beim Ausbau der Kinderbetreuung ist noch längst nicht abgeschlossen. Das größte Projekt wird ein Ersatzbau für die längst nicht mehr tragbare Sporthalle 1 in Nellingen sein. Wie groß das Gebäude ausfallen wird, ist politisch umstritten. Zwischen sieben und 13 Millionen Euro bewegen sich die Kostenschätzungen.

