DeizisauFast 80 und kein bisschen leise: So hätte das Motto des diesjährigen Freibadfestes in Deizisau auch lauten können. Mit 79 Jahren zählt das Dorado für Open-Air-Schwimmer zu den ältesten Bäderbetrieben im Umland. Den 75. Geburtstag feierte man damals im größeren Stil, und weil das Fest ein so toller Erfolg war, entwickelte sich daraus das Freibadfest. Zum vierten Mal in Folge ging die Party im Schwimmbad am Samstag über die Bühne. Dabei war für die Schwimmer und Badefreunde einiges geboten. Am Vormittag gab es Wassergymnastik. Ebenso wurde ein Beach-Volleyballturnier ausgetragen, und für die Kinder gab es auf dem Gelände einen spannenden