(red) - Mit dem Ende der Sommerferien schließt das Denkendorfer Freibad. Letztmals öffnet es in dieser Saison am Sonntag, 10. September. Mit dem Ende der Badesaison beginnt die Sanierung des Kinderplanschbeckens, kündigt die Gemeinde an. Der Sanierungszeitpunkt musste bereits vor Saisonbeginn so festgelegt werden, da die ausführende Fachfirma Auftragsengpässe hat. Der Einbau der etwa 30 000 Euro teuren neuen Folienauskleidung wird mindestens zwei Wochen dauern. Die vorhandene Glasfaserkunststoffbeschichtung des Kinderplanschbeckens musste in den vergangenen Jahren wiederholt repariert werden, weil durch Baugrundbewegungen Risse und