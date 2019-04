WernauAls sie vor 100 Jahren zum ersten Mal wählen durften, nahmen 82 Prozent der Frauen dieses Recht wahr. Aktuell sind 82 Prozent der Ratsmitglieder in Wernau Männer. Auch wenn die Übereinstimmung der Zahlen Zufall ist, gibt sie zu denken: Ob die Vorkämpferinnen für Frauenrecht wohl mit den Fortschritten bis heute zufrieden wären? Das fragt sich die frühere Vorsitzende des Landesfrauenrats, Manuela Rukavina, oft. Sie hielt in Wernau ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Engagement von Frauen. An ihrer Seite hatte sie drei amtierende Gemeinderätinnen.

Der Ökumenische Verein für soziale Aufgaben in Wernau hatte zur Veranstaltung mit dem Thema