(red) - Am Samstag, 11. November, von 9.30 bis 12 Uhr lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Konrad in Plochingen Frauen jeden Alters zu einem gemütlichen Frühstück ein. Referentin ist Bianca Maria Uhl aus Plochingen. Kosten: 7 Euro. Anmeldung bis 30. November im Pfarrbüro, Tel. 07153/825120 oder per Mail an stkonrad.plochingen@senf-rap.de.

