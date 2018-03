Diese Entwicklung würde Martin Luther bestimmt wenig fröhlich stimmen: Um 20 Prozent sind die Teilnehmerzahlen in einigen Bereichen der Jugendarbeit der evangelischen Landeskirche Württemberg zwischen 2008 und 2014 gesunken. Die Gottesdienste am Sonntagmorgen sind nur noch spärlich und vor allem von Senioren besucht. Mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen rechnet hier niemand mehr. Und doch gibt es sie: Menschen unter 30, die an Gott glauben. Sie organisieren sich oft jenseits des klassischen Kirchenschiffs. Was kann ihnen der Glaube bieten, wenn doch scheinbar alle Antworten gegoogelt werden können?

In