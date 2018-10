AichwaldOhne eine Kamera geht Claus-Eckhard Kraemer nie aus dem Haus. Auf Reisen sowieso nicht und auch nicht, wenn es von zuhause aus im Aichwalder Ortsteil Schanbach nur auf eine kurze Fahrt oder einen Spaziergang in die nähere Umgebung geht. „Sehr zur Freude meiner Frau halte ich unterwegs schon öfters mal an“, erzählt Kraemer und lacht. So ist er allerdings stets vorbereitet: „Ich sehe überall etwas, ich suche meine Motive nicht, sie finden mich.“

Und das selbst an Orten, an denen man ohne jene künstlerische Ader und Kreativität, die Kraemer nach eigener Aussage seit seiner Kindheit in sich trägt, wohl kaum an ein Foto denken würde. So etwa