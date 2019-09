Leinfelden-EchterdingenFünf Tage war das fliegende Stratosphären-Observatorium SOFIA (Stratosphären Observatorium Für Infrarot-Astronomie) auf dem Flughafen in Stuttgart zu Gast. Der Run auf die Besuchertickets war riesig. „Insgesamt wurden an drei Tagen rund 3000 Besucher durch das Forschungsflugzeug geschleust“, sagt Dörte Mehlert, zuständig für die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit am Deutschen SOFIA Institut (DSI), das an der Universität Stuttgart angesiedelt ist. Als die Online-Anmeldung vom DSI freigeschaltet wurde, waren die Führungen innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht. Zeitweise ging sogar der Server am DSI wegen der vielen Zugriffe in