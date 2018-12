WernauSeit 1991 unterstützt der Folklorechor Plochingen regelmäßig die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Auch in diesem Jahr fließen die Einnahmen seiner beiden Weihnachtskonzerte der Aktion des Vereins Gemeinsam helfen zu: Mit den Spenden steht der Verein sozialen Organisationen und hilfsbedürftigen Menschen aus der Region zur Seite. Beim Konzert in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Wernauer St. Magnus-Kirche hat Chorleiter Hans-Günther Driess mit der „Latin Jazz Mass“ des in der Schweiz wirkenden deutschen Komponisten Martin Völlinger eine mitreißende, durch freie Teile ergänzte Vertonung des Messordinariums ins Zentrum gestellt.

