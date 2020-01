KirchheimJürgen Geißler macht keine halben Sachen. Ob im Beruf oder beim Hobby. Der 58-Jährige sitzt im Konferenzraum seines Büros, neben ihm seine Lebensgefährtin Dagmar Zander, und blickt auf eine Zapfsäule mit Aralinchen, jenen Püppchen in blauer Latzhose, die der Mineralölkonzern in den 70er-Jahren als Maskottchen seinen Kunden schenkte. Hinter ihm an der Wand hängen Fotografien. Sie erinnern an die erste Zeit seines Berufslebens als Flugzeugmechaniker bei der Bundeswehr. Weitere Stationen folgten: Geißler lernte Fluggerätemechaniker, Flugzeugprüfer und gründete schließlich seine eigene Firma, die „Aircraft Business Care GmbH“ in Kirchheim, in der er