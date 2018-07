Leinfelden-EchterdingenDas erfreuliche Passagierwachstum in Stuttgart hat eine Kehrseite. Denn verspätete Flüge und Ausfälle wirbeln Abläufe im Luftverkehr durcheinander. Auch in Stuttgart stranden Passagiere. Oder sie ärgern sich über Verspätungen, die sich häufen. Mit einer bundesweiten Anzeigenkampagne in Zeitungen entschuldigte sich der Bund der Deutschen Luftverkehrswirtschaft jüngst bei Fluggästen. „Es darf nicht sein, dass bei jeder Party Geschichten von unangenehmen Flugerlebnissen die Runde machen“, sagt die Stuttgarter Direktorin Arina Freitag. Mit einer Pünktlichkeitsoffensive will sie die Entwicklung bremsen.

