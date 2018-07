Stuttgart (dpa/lsw) Beim Flughafen Stuttgart stellt man sich ab der kommenden Woche auf Hochbetrieb ein. «Mit mehr als 40 000 an- und abfliegenden Passagieren ist gleich der Freitag, der 27. Juli, der stärkste Tag zum Ferienbeginn», teilte die Flughafen Stuttgart GmbH am Montag mit. Insgesamt werden während der Ferienzeit rund zwei Millionen Fluggäste erwartet. Wegen des hohen Passagieraufkommens könne es beim Check-in oder an den Sicherheitskontrollen zu längeren Wartezeiten kommen.

Spätestens zwei Stunden vor Abflug sollten die Fluggäste am Airport sein, empfiehlt man deshalb am Airport. Wer Kinderwagen, eine