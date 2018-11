Leinfelden-Echterdingen

Klimaneutrales Fliegen ist für den Stuttgarter Flughafen und das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) mehr als eine ferne Zukunftsvision. 2019 will Professor Josef Kallo von der Universität Ulm das neue Modell eines viersitzigen Brennstoffzellenflugzeugs vorstellen. Der Erstflug soll in Stuttgart stattfinden. Dieses HY4-Modell hat nicht nur eine erweiterte Reichweite. Es soll auch noch leiser sein. Verkehrsminister Winfried Hermann, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Stuttgart ist, und Direktor Walter Schoefer übergaben gestern eine Spenden von 250 000 Euro an die