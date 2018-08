Leinfelden-Echterdingen Ein Theaterprojekt mit jungen Deutschen und Afghanen hat die Flughafen-Seelsorge mit dem Theater Lokstoff in den Terminals des Stuttgarter Flughafens realisiert. Junge Deutsche und Afghanen mischten sich unter Passagiere und Mitarbeiter. Im Gespräch erzählten sie über ihr Leben, brachten Dialoge in Gang. „Um Menschen zu erreichen, müssen wir offen sein und rausgehen“, findet die Katholikin Marjon Sprengel, die mit ihrem evangelischen Kollegen Dieter Kleinmann für die kirchlichen Dienste am Flughafen zuständig ist. An einem Tag pro Woche bekommt sie Verstärkung von Pfarrer Wolfgang Herrmann, dem Leiter der Betriebsseelsorge in der