NeuhausenNur das Fundament ist von der Flüchtlingsunterkunft in der Albstraße in Neuhausen zu sehen, deren Bau der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gestoppt hat. Seit mehr als zwei Jahren ist nun offen, ob die zwei weiteren geplanten Unterkünfte für Asylsuchende am Hungerberg gegenüber der Firma Blech Form gebaut werden dürfen. Der Unternehmer Michael Müller hatte gegen den Bau von zwei der drei Unterkünfte geklagt. Derzeit läuft beim Verwaltungsgericht in Stuttgart eine Gegenklage der Gemeinde Neuhausen, die an den Bauplänen festhält.

