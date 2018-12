Neuhausen Mit fünf Zimmernachbarn fällt den Geflüchteten die Vorbereitung auf ihre Deutschkurse oder auf Praktika schwer. „Bei so vielen Menschen in einem Zimmer ist es fast unmöglich, aufeinander Rücksicht zu nehmen“, sagt ein junger Mann aus Afghanistan, der in Neuhausen in der Anschlussunterbringung lebt. „Obwohl wir uns sehr bemühen.“ Er ist seit mehr als einem Jahr in Deutschland.

In den beiden Gebäuden in der Mörikestraße 55 wohnen jeweils 75 und 57 Geflüchtete. Sie kommen aus Afghanistan, aus Gambia, aus Eritrea, aus dem Irak, aus Syrien und auch aus dem Kosovo. An einem Tag in der Woche kommen Ehrenamtliche der Initiative Willkommen in