HochdorfDer Landkreis Esslingen will die große Flüchtlingsunterkunft in Hochdorf, das Bergdorf, voraussichtlich nächstes Jahr schließen, teilte Elke Fackler im Gemeinderat mit. Sie ist seit 1. Oktober 2015 ist mit einer 40-Prozent-Stelle im Rathaus für die Koordination der Flüchtlingshilfe im Ort zuständig und die Schnittstelle zwischen den Haupt- und Ehrenamtlichen. Dem Gemeinderat gab sie einen Überblick, was im vergangenen Jahr anstand und wie es mit der Flüchtlingshilfe in Hochdorf weitergeht.

Eines sei sehr deutlich geworden in den vergangenen Jahren: „Man muss sich bei dieser Arbeit in relativ kurzen Abständen auf immer wieder neue Aufgaben