Flüchtlinge übernachten vor dem Rathaus

Bürgerinitiative kritisiert Neuhausen

13 Flüchtlinge, die der Landkreis am Montag und Dienstag der Gemeinde Neuhausen zugewiesen hat, lehnen die Unterkunft im Gewerbegebiet ab. Zwölf Betten in einem Zimmer seien zu viel. Die Flüchtlinge campieren deshalb seit Montagnachmittag vorm Rathaus. Sieben haben in der Nacht auf Dienstag dort unterm Baum geschlafen. Auf einen Koffer haben sie ein Schild geklebt: „Ich brauche Hilfe.“