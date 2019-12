Flotte Fahrer in Ostfilderns 30er-Zonen

Viele Verkehrssünder in beruhigten Bereichen

An stationären Messstellen in Ostfildern fahren nur wenige Raser in die Radarfalle. Anders sieht es bei mobilen Blitzern aus. Besonders in Tempo-30-Zonen fahren viele zu schnell.