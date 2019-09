Leinfelden-EchterdingenDie Faszination des Weltalls bringt SOFIA, die fliegende Infrarotsternwarte, von 15. bis 20. September an den Stuttgarter Flughafen. Gegen 7 Uhr landet das fliegende Observatorium in Echterdingen. Von der Besucherterrasse aus ist die Maschine mit einem 17 Tonnen schweren Teleskop gut zu sehen. Außerdem gibt es im Flughafen eine Begleitausstellung. In einem mobilen Planetarium mit Fulldome-Aufnahmen erleben Zuschauer einen SOFIA-Mitflug aus nächster Nähe.

Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Begriff Stratosphären Observatorium für Infrarot Astronomie. Mit ganz speziellen Instrumenten sieht SOFIA zum Beispiel ferninfrarotes