ReichenbachMenschen in Bewegung bringen: Das war das Ziel der Fitness- und Spielenacht, die der Turnverein Reichenbach am Freitag im Rahmen der europäischen Woche des Sports ausrichtete. Mitglieder und Externe konnten verschiedene Angebote ausprobieren und erlebten dabei, was für eine gesellige Angelegenheit Vereinssport sein kann.

Das TV-Heim ist das Herz des Reichenbacher Turnvereins. An diesem Freitagabend pulsiert es: Draußen am Eingang sammelt sich eine Gruppe älterer Frauen und Männer fürs Osteo-Walking, drinnen im Treppenhaus hört man fetzige Musik, Stimmen, die laut vorwärts und rückwärts zählen, Gelächter. Es kommt vom Cycling-Workshop