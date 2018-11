PlochingenZiemlich aufgebracht war eine Anruferin, die sich am Dienstagabend gemeldet hat. Am Bruckenbach auf dem ehemaligen Plochinger Gartenschaugelände habe man zum Zwecke der Säuberung das Wasser abgelassen. Und jetzt würden dort Fische qualvoll verenden. Sie und andere Spaziergänger hätten sich daran gemacht, so viele Exemplare wie möglich zu retten. Der „Anglerverein“ würde sich nicht darum kümmern, und nur zufällig sei ein Mitglied vorbeigekommen und habe geholfen. Sie erhebt nun Vorwürfe an die Stadt, dass man bei der Aktion von vorneherein hätte darauf schauen müssen, dass die Fische gleich eingesammelt werden.

Bürgermeister Frank Buß