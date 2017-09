Anzeige

In Wernau macht der Wels Wasservögeln das Leben schwer. Wolf Rühle vom Nabu Nürtingen fordert deshalb, ihn regelmäßig zu jagen. In diesem Jahr noch will das Regierungspräsidium handeln.

In den Wernauer Baggerseen lebt der Wels weitgehend alleine. Der Raubfisch, der es mit Leichtigkeit auf zwei Meter Länge und ein stolzes Alter von 80 Jahren bringen kann, stört nach Meinung von Wolf Rühle das natürliche Gleichgewicht in dem über 32 Hektar großen Gebiet. Wenn das Vorstandsmitglied des Nabu Nürtingen zwischen April und September durch sein Fernglas blickt, fehlt von Blässhühnern,