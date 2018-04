Kreis EsslingenBundesweit sinkt der Anteil an Dieselfahrzeugen. Wie stark ist dieser Trend in der Region? Was wäre zu tun? Die Esslinger Zeitung hat die beiden Kfz-Innungen im Landkreis und Esslinger Autohäuser befragt. Frank Schnierle, Vorsitzender der Kfz-Innung im Altkreis Esslingen, beobachtet im Autohaus Wilhelm Jesinger bei den Neuwagen nur einen geringen Dieselrückgang. „Das sind in der Hauptsache gewerbliche Kunden. Nach zwei bis drei Jahren ist die Leasingzeit vorbei, das Risiko des Kunden ist gering. Das Risiko des Wertverfalls, wenn das Fahrzeug hinterher auf den Gebrauchtmarkt kommt, hat das Autohaus.“ Anders sei es auf dem Gebrauchtmarkt,