LenningenSeit einem Monat stehen bei der Lenninger Firma Scheufelen die Räder still. Nur ein halbes Jahr nach dem Neustart kam das Unternehmen mit dem Phönix im Logo wieder ins Trudeln, Ende Februar wurde ein neuerlicher Insolvenzantrag gestellt. Seitdem hängen die 100 Mitarbeiter in der Luft. Vergangene Woche wurde der Belegschaft nun mitgeteilt, dass die Geschäftsleitung mit einem möglichen Investor verhandelt. Dass nur wenige Tage später der komplette Maschinenpark auf der Internetseite eines Online-Auktionators eingestellt war, fühlte sich für viele langjährige Mitarbeiter wie ein Schlag in die Magengrube an.

