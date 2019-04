Kreis EsslingenWas er zum blauen Anzug an den Füßen trägt? Natürlich Turnschuhe. Nicht die knallroten, die er Ende 2018 nach zwölf Jahren Amtszeit bei seiner Verabschiedung als Bürgermeister in Aichwald geschenkt bekommen hat, sondern schwarze mit weißen Sohlen. Nicolas Fink bleibt sich treu, auch in der höheren Liga, wie er sein neues Aktionsfeld, den baden-württembergischen Landtag, selber nennt. Genauso sportlich wie seine früheren Aufgaben im Rathaus ist der 42-Jährige in seinem neuen Job gestartet. Am 4. April hat er seine erste Rede vor dem Hohen Haus gehalten. Maximal acht Minuten waren die Vorgabe, fünf haben ihm gereicht für seine Ausführungen