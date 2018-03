NeuhausenWenn die Toten wachen“ heißt das neue Stück, das der Theaterverein Neuhausen am Wochenende, 12. und 13. Mai, vor dem Oberen Schloss aufführt. Anlass ist das 500-jährige Bestehen des Gebäudes, in dem heute unter anderem die Musikschule und die Bücherei untergebracht sind. Der Dramaturg und Autor Jeffrey Döring hat den Text geschrieben, den die Laienschauspieler auf die Bühne bringen. Regie führt Irene Batzill, die zweite Vorsitzende des Theatervereins. Der Prolog, der in die Historie einführt, stammt von Dietmar Rothmund, dem Vorsitzenden. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats bewilligte jetzt einen Zuschuss von knapp 5900 Euro