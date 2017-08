(red) - Ebersbach ist jetzt Mitglied in der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf. Aber was verbindet Ebersbach mit dem Albtrauf? Unter dieser Frage steht der Fotowettbewerb, den die Stadtverwaltung über die Sommerferien ausruft. Sie fordert dazu auf, von Ebersbach aus Bilder vom Albtrauf zu knipsen oder sich mit Familie oder Freunden auf den Weg zu machen und in der Region zu fotografieren: Ein Bild mit, vom oder beim Albtrauf, kombiniert mit etwas aus Ebersbach. Das kann der Freund, die Freundin oder ein Mitbringsel von zuhause sein. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, schreiben die Veranstalter.

Anzeige /* */ var w =