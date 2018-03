„Wir glauben, hier einen zukunftsfähigen Standort zu haben“, betonte Heinz Fohrer vom Vorstand. In grade mal zwei Wochen Umbauzeit sind die Räume am Rathausplatz in Schanbach generalüberholt worden - ein sportliches Tempo, wofür Vorstand Markus Schaaf den beteiligten Planern und Handwerkern ein dickes Lob aussprach. Der Kundenraum wirkt jetzt offen, hell und freundlich. Links vom Eingang lädt eine Sitzecke ein, mit einem Teppich so orange wie die Krawatten der Mitarbeiter. Rechts hängt ein Luftbild von Aichwald. Weitere Motive aus der Gemeinde sind in den Räumen verteilt, was kein Zufall sei, wie Schaaf betonte: Die Kunden sollen sich wohlfühlen und die