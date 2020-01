FilderDer Wohnraum wird knapper, Unternehmen suchen händeringend nach Expansionsmöglichkeiten und die Staus werden immer länger – dieses Bild gibt die Filder im Augenblick ab. In kaum einer anderen Region im Land steckt so viel Dynamik. Doch diese Dynamik in den Kommunen rund um Flughafen und Messe darf nicht unkontrolliert ablaufen. Darin sind sich Planer und Kommunalpolitiker einig. Wie eine nachhaltige Steuerung aussehen könnte, zeigt die Filderstudie auf. Das vom Verband Region Stuttgart und dem Kommunalen Arbeitskreis Filder in Auftrag gegebene Gutachten liefert Antworten, wie man die Wachstumspotenziale nutzen kann und die gut 200 000 Menschen, die