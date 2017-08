(red) - Derzeit melden sich in Filderstadt Betrüger im Namen der Filderstadtwerke bei Hausbewohnern und sagen an, dass sie die elektrischen Anschlüsse im Haus überprüfen wollen. Die Filderstadtwerke weisen darauf hin, dass ihre Mitarbeiter nur in Wasserangelegenheiten unterwegs sind und sich dann auch ausweisen können. Sie appellieren an alle Betroffenen, diese Betrüger nicht ins Haus zu lassen und sofort die Polizei zu informieren.

