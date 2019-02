FilderstadtNie nur dem Alten verhaftet, stets bereit, sich auf Neues einzulassen. So stellt man sich einen modernen Arbeitnehmer vor. Dieses Bereitschaft zu ständigem Lernen und Umorientieren wird in Zukunft gefragter sein denn je. „Veränderung ist in unserer Arbeitswelt heute schon Normalzustand.“ Davon ist Jutta Rump überzeugt. Transformation sei der viel treffendere Begriff. Wie diese Dynamik in den nächsten Jahren aussehen wird und wie sich die Unternehmer darauf einstellen müssen, darüber sprach die Professorin und Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE der Hochschule Ludwigshafen am Donnerstagabend bei Neujahrsempfang der