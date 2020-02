FilderstadtWie schön, dass Sie da sind“, hörte Pfarrer Thomas Vogel bei der Investitur in der St. Stephanus-Kirche in Bernhausen am Sonntag häufig. Die feierliche Amtseinsetzung leitete Dekan Paul Magino vom Katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen. Auch der evangelische Kollege Dekan Gunther Seibold, Bürgermeister Andreas Koch, Pfarrer Andreas Streich, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Pfarrer Hans Stehle aus Echterdingen sowie Susanne und Reinhold Walter vom Pastoralteam begrüßten ihn mit warmen Worten. Der Ausspruch von Hans Vogel vom Pflegeheim St. Vinzenz in Plattenhardt: „Alle Vögel sind nun da“, sorgte für Gelächter am Ende des