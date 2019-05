FilderstadtFilderstadt hat einen neuen Stadtjugendreferenten. Alexander Sasse hat am 1. April die Nachfolge von Benjamin Götz angetreten. Der 32-Jährige wohnt in Fellbach und hat nach dem Bachelor-Studium an der Hochschule in Esslingen schon eine ganze Menge Berufserfahrung im Sozialbereich sammeln können. „Mein erster Eindruck von Filderstadt ist sehr positiv“, sagt Sasse, auf den nun eine ganze Menge Arbeit zukommt. „Ich möchte mir als erstes einen Eindruck von der Jugendarbeit in der Kommune verschaffen und dabei natürlich auch die Vertreter der einzelnen Institutionen in den Stadtteilen kennenlernen“, so der neue Jugendreferent. Ein funktionierendes