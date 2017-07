„Für eine optimale Produktion braucht es Platz“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Götz Fiessler die Umzugspläne. Doch am aktuellen Standort in Esslingen-Berkheim in der Nachbarschaft zu Festo gebe es keine Möglichkeit, sich auszubreiten. Im Gewerbegebiet im Buchenteich in Aichschieß dagegen schon. Dort plant die Firma, 1430 Quadratmeter Produktionshalle, 730 Quadratmeter Lagerfläche und 880 Quadratmeter Büro für etwa fünf Millionen Euro zu bauen.

