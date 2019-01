Kreis Esslingen Wenn der Alarmpiepser losgeht, heißt es für Feuerwehrleute, alles stehen und liegen zu lassen, um so rasch wie möglich am Einsatzort zu sein. Dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken, ist für viele selbstverständlich. Doch fast alle gehen neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einem Beruf nach, denn mit Ausnahme von Esslingen ist die Feuerwehr in den Städten und Gemeinden im Landkreis ehrenamtlich organisiert. Deshalb müssen die Feuerwehrleute von ihren Arbeitgebern für den Einsatz freigestellt werden. Das kann auch bedeuten, ein wichtiges Kundengespräch oder einen Handwerkereinsatz abrupt zu