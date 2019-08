KirchheimWalter Olpp gehört noch zu jenen Feuerwehrleuten, die in den 50er-Jahren mit Kirchheims allererstem Tanklöschfahrzeug (TLF), einem TLF 15 vom Typ Magirus 3000S, in den Einsatz gefahren sind. Als das Feuerwehrauto am

20. April 1950 auf den Hof der Freiwilligen Feuerwehr rollte, brach für das Löschwesen der Teckstadt ein neues Zeitalter an, wie der rüstige Rentner versichert. „Es war zwar nicht unser erstes motorisiertes Fahrzeug, aber es war das erste mit einem 80 Liter großen Schaummitteltank und einem 2400 Liter fassenden Wassertank“, erzählt Olpp und betont: „Das war ein Quantensprung.“ Jetzt musste der Löschschaum