Kreis EsslingenBei der Feuerwehr geht es häufig um Leben und Tod: 490 Leben bei 10 083 Einsätzen konnten die Feuerwehren im Landkreis retten. Das geht nur mit genügend Einsatzkräften: Der Kreisfeuerwehrverband Esslingen-Nürtingen zählt 3914 Aktive, berichtete der Vorsitzende Bernd Müller, Bürgermeister von Altenriet, in der Hauptversammlung in Neckarhausen. Nachwuchssorgen gebe es nicht: „Mit rund 1100 Jugendfeuerwehrleute haben wir bundesweit die größte Jugendfeuerwehr.“ Sorgen bereiten eher die nicht besetzten Ämter in Vorständen.

Marion Leuze-Mohr, erste Landesbeamtin im Landkreis Esslingen, war voll des Lobes für die Einsatzkräfte. „Nebst der