Kreis EsslingenMehr als 1200 Hektar Wald in Flammen, 2500 Brandbekämpfer im Dauereinsatz, Hunderte Bewohner in der Nähe evakuiert – das Feuer bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern wirft auch an anderen Orten der Republik die Frage auf: Kann das bei uns auch passieren, und sind die Einsatzkräfte darauf vorbereitet?

Im Kreis Esslingen beantwortet man den letzten Teil der Frage mit einem klaren Ja. „Ich bin seit 17 Jahren Kreisbrandmeister,“ sagt Bernhard Dittrich. Seitdem habe sich die Zahl der Einsätze bei Waldbränden nicht auffallend verändert. „Waldbrände lagen bei uns bisher im einstelligen Hektarbereich“, sagt Dittrich. „Dabei handelt es sich