100 Liter des Gefahrstoffs Isopropylcyclohexan, einem Kohlenwasserstoffgemisch, sind gestern in einer Chemikalienhalle der Firma Brenntag am Nordseekai des Plochinger Hafens ausgelaufen. Die Feuerwehren Plochingen, Esslingen und Ostfildern hatten die Explosionsgefahr in der Halle schnell gebannt. „Außerhalb des Gebäudes bestand zu keiner Zeit eine Gefahr“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w