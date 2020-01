KirchheimManch ein Gast hatte sich gestern schon aufs Mittagessen gefreut: Rinderhüfte in Gorgonzolasauce, Penne di Mare mit frischem Thunfisch, Pizza und hausgemachtes Champignon-Curry waren im Internet auf der Seite des „Incanto“ angekündigt. Doch wer gegen Mittag das beliebte italienische Lokal in der Kirchheimer Stadtmitte betrat, traf nicht etwa auf geschäftige Kellner, von Essensduft keine Spur. Stattdessen stieg einem in der Kornstraße Rauchgeruch in die Nase, im Haus mit der Nummer 1 war die Kripo zugange. Die Spezialisten suchten nach der Ursache für den Brand, der das Ristorante im historischen Fachwerkhaus auf unbestimmte Zeit lahmgelegt