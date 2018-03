(red) - Morgen geht das Wernauer Catstone-Festival das zweite Mal über die Bühne. Die Realschule am Katzenstein und die Wernauer Musikschule präsentieren ab 17 Uhr Kunst und Musik in der Schule am Katzenstein. Um 20 Uhr startet ein Nachwuchsfestival mit 22 Bands und mehr als 120 Musikern.

Jede Menge Vorbereitungen, intensive Proben und Lampenfieber fließen in die Veranstaltung. Zum Abschluss spielt die Band Dezemberkind aus Esslingen.

Anhand des Namens „Catstone-Festival“ weiß jeder gleich, dass das Festival auf dem Katzenstein stattfindet. In der Wernauer Realschule können die Gäste ab 17 Uhr durch die Räume bummeln und