Die letzte Preiserhöhung liegt nach Angaben von EnBW-Pressesprecher Ralph Eckhardt ein Jahr zurück. Damals stiegt der Fernwärmepreis um durchschnittlich neun Prozent. Begründet wurde er - wie jetzt mit umgekehrtem Vorzeichen - mit Anpassungen an die Kohle- und Heizöl-Preise. Die bei der Stromerzeugung im Heizkraftwerk Altbach anfallende Abwärme wird genutzt und geht als Fernwärme zu den Kunden. Über 100 Millionen Kilowattstunden im Jahr stehen so für Heizung und Warmwasser zur Verfügung. Während der Preis in Plochingen, Altbach und Deizisau jedoch aktuell nur um sechs Prozent sinkt, dürfen sich die