Wendlingen Mit seinen 14 Jahren ist Jonas ein echtes Multitalent. Der Schüler arbeitet zum ersten Mal beim Ferienprogramm des Jugendzentrums Neuffenstraße in Wendlingen mit. Da ist in dieser Woche das Thema Luft angesagt. Passend zum Thema hat sich Jonas einen Katapult-Workshop ausgedacht. Unter seiner Anleitung basteln die Jungen und Mädchen Katapulte. Seit zehn Jahren läuft die Tagesfreizeit unter dem Motto „Firmenservice, Ferienspaß und Forschergeist“ erfolgreich. Um das zu feiern, lädt das Team am Freitag, 10. August, ab 15.30 Uhr im Bildungszentrum am Berg zum Elternnachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. „Wasser und Luft“ sind Themen, um die sich die